Баба Яга дарит подарки в Сочи Парке

Фото: пресс-служба Сочи Парка.

Ежегодный семейный тематический праздник – день рождения Бабы Яги отметят в Сочи Парке и отеле-замке «Богатырь» 4*. Празднование превратится в феерический фестиваль, который пройдет в дни школьных каникул. В период с 23 октября по 8 ноября взрослых и маленьких гостей будут встречать ведьмы, кикиморы, домовые и другие представители этой сказочной братии. Все герои будут участвовать в праздничных событиях (0+) – конкурсах, мастер-классах, дискотеках и др. По вечерам гостей ждет мистическое шоу, парад нечистой силы и огненное представление.

Территория Сочи Парка тоже преобразится. Нестандартные фотозоны в стиле Бабушки Яги и фантастические декорации никого не оставят равнодушными. Аттракционы будут работать до позднего вечера.

Принимать гостей и подарки Баба Яга будет в своей Южной резиденции. Маленьких гостей она порадует невероятными историями и раскроет главные секреты сказочных героев – например, как не бояться даже в лабиринте страха.

Празднование дня рождения сказочной старушки пройдет и в отеле-замке «Богатырь», который тоже преобразился к празднику. Его сказочную атмосферу средневековья дополнят танцующие скелеты и усопшие невесты в белых платьях, в коридорах будут слышны завывания призраков. Но пугаться маленьким гостям отеля не придется – скелеты у строят для них мастер-классы и пригласят на веселую дискотеку. А сама Баба Яга почитает у вечернего камина волшебные сказки и пригласит ребят на праздник. Кстати, маленьких гостей отеля «Богатырь» ждут вкусные призы от лесной бабушки на ярком празднике в Сочи Парке.