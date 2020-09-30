Вступившийся за сожительницу 34-летний житель Кубани зарезал собственную мать

Фото СК РФ

23 сентября 2020 года мать с сыном и его гражданской женой выпивали у себя дома в станице Северской. В ходе застолья женщины крепко повздорили.

Пожилая женщина упрекнула девушку в паразитическом образе жизни и постоянном пьянстве. Оскорбленная сожительница рассказала об этом своему гражданскому мужу, который тут же решил за нее вступиться.

Для этого он взял нож и ударил им собственную мать в грудь. После этого он вызвал на место «Скорую» и объяснил медикам, что не имеет никакого отношения к смерти женщины.

Однако вскоре следователю территориального отдела СКР удалось установить причастность мужчины к совершенному преступлению и он был задержан.

- Следственным отделом по Северскому району СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 55-летней местной жительницы, по подозрению в совершении данного преступления задержан ее 34-летний сын (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.