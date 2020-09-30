Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Роставтодор обещает ускорить работы по ремонту развязки на пересечении Восточного Обхода и Уральской

Ремонтные бригады намерены увеличить до 11 человек
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото ВК "Типичный Краснодар"

Фото ВК "Типичный Краснодар"

Накануне ГК «Автодор» начала ремонт дорожной развязки на пересечении Восточного Обхода и улицы Уральской. в Краснодаре.

До 4 октября на правой полосе будет заменена гидроизоляция и дорожное покрытие. Движени е в этот период будет открыто по левой полосе.

С 6 по 11 октября отремонтируют левую полосу, машины в это время пустят по правой.

Работы идут круглосуточно . Сейчас на месте работают 7 человек, ночью будут продолжать работу 6 специалистов. А сС 1 октября бригаду увеличат до 11 человек.

В Росавтодоре также объяснили присутствие всего 2 человек на стройплощадке утром 30 сентября.

- В 8 утра при пересменке произошла накладка – из-за пробок на трассах бригада опоздала на два часа. Вместо 8.00 рабочие прибыли на участок дороги после 10.00,- пояснили в компании.