Роставтодор обещает ускорить работы по ремонту развязки на пересечении Восточного Обхода и Уральской

Фото ВК "Типичный Краснодар"

Накануне ГК «Автодор» начала ремонт дорожной развязки на пересечении Восточного Обхода и улицы Уральской. в Краснодаре.

До 4 октября на правой полосе будет заменена гидроизоляция и дорожное покрытие. Движени е в этот период будет открыто по левой полосе.

С 6 по 11 октября отремонтируют левую полосу, машины в это время пустят по правой.

Работы идут круглосуточно . Сейчас на месте работают 7 человек, ночью будут продолжать работу 6 специалистов. А сС 1 октября бригаду увеличат до 11 человек.

В Росавтодоре также объяснили присутствие всего 2 человек на стройплощадке утром 30 сентября.

- В 8 утра при пересменке произошла накладка – из-за пробок на трассах бригада опоздала на два часа. Вместо 8.00 рабочие прибыли на участок дороги после 10.00,- пояснили в компании.