Энергетики завершили ремонт ЛЭП на юго-западе края

Фото: ПАО «Россети Кубань».

В рамках подготовки энергообъектов в осенне-зимний период пиковых нагрузок специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» (ПАО) отремонтировали воздушные линии электропередач в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Абинском и Крымском районах края. Общая протяженность линий составила 700 км. На ремонт и подготовку ЛЭП к сложным погодным условиям компания направила 70 млн рублей.

В ходе ремонтных работ специалисты компании заменили более 330 опор ЛЭП. Вместо старых изоляторов установили свыше 13 тыс. новых, изготовленных из закаленного стекла. Благодаря конструктивным особенностям, стеклянные изоляторы способны выдержать серьезные перепады напряжения, устойчива к механическим повреждениям и обладают большим сроком службы. Кроме того, их установка позволит энергетикам в будущем сэкономить время и средства на ремонт и обслуживание.

В рамках подготовки энергообъектов к работе в осенне-зимний период специалисты «Россети Кубань» также заменили 10 км грозозащитного троса.

Для повышения надежности электроснабжения, энергетики провели тепловизионное обследование 30 высоковольтных линий электропередачи протяженностью 300 км.

Отметим, обслуживание электросетей данной территории осложнено «особыми» климатическими условиями из-за гололедообразования и очень больших ветровых нагрузок.

- Ежегодно специалисты Юго-Западного филиала прикладывают максимум усилий для подготовки к ОЗП. Бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей является нашей основной задачей, – подчеркнул директор филиала «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети Дмитрий Головаха.

Напомним, в зоне ответственности Юго-Западного филиала «Россети Кубань» пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Компания обеспечивает электроэнергией более полумиллиона человек , а также ключевые предприятия и социальные объекты территории.