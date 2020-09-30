Кубанский Фонд развития промышленности докапитализировали на 500 миллионов рублей

Фото: ЗСК

В ходе очередной сессии депутаты ЗСК рассмотрели постановление о внесении изменений в государственную программу «Развитие промышленности Краснодарского края».

Документ представил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики края Иван Куликов. Проектом предусмотрено поэтапное внесение изменений в госпрограмму. В частности, в рамках второго этапа предлагается дополнительно направить 500 млн рублей на обеспечение уставной деятельности Фонда развития промышленности. При этом предлагается увеличить количество предприятий, получивших поддержку в 2020 году.

Как отметил глава региона, создание Фонда и его докапитализация позволили сохранить темпы роста отрасли.

- Сегодня промышленность показывает хорошую динамику. Это свидетельство того, что мы не ошиблись, расставляя приоритеты. Мы добавляем Фонду 500 млн рублей и можем себе это позволить, потому что экономика края чувствует себя устойчиво, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Комментируя данное решение, спикер ЗСК добавил, что поддержка и развитие промышленности – один из ключевых приоритетов для краевой власти.

- Ситуацию в отрасли мы постоянно держим на контроле, стараемся создавать правовые предпосылки для ее устойчивого роста. Сегодня, когда вся кубанская экономика преодолевает последствия пандемии коронавируса, такая помощь нашим промпредприятиям особенно необходима, - акцентировал Юрий Бурлачко.