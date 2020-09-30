Кубанские животноводы получат дополнительный стимул к увеличению поголовья скота

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На сессии депутаты рассмотрели и поправки в краевой закон о развитии сельского хозяйства. Внесенные губернатором Кубани изменения обусловлены необходимостью увеличения производства животноводческой продукции и выполнения положений Доктрины продовольственной безопасности.

О сути поправок депутатам рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

В декабре 2018-го, напомним, кубанским парламентом был принят закон о Стратегии-2030. Этим документом предусмотрено увеличение производства молока до 2 миллионов 175 тысяч тонн и мяса в живом весе до 807 тысяч тонн.

Вместе с тем ситуация с численностью КРС и птицы в регионе на данный момент пока не позволяет ускорить темпы прироста животноводческой продукции до необходимого уровня.

Поправки в краевой закон предполагают оказание господдержки тем фермерам, у которых в хозяйствах наблюдается положительная динамика по приросту поголовья и увеличению производства молока. Это должно оказать стимулирующее воздействие на развитие отрасли в целом.

- Развитие отрасли животноводства - наш стратегический ориентир. Кубань может и должна полностью обеспечивать себя мясо-молочной продукцией. Но на пути к этому есть немало сложностей. Принимаемый сегодня закон позволит урегулировать ряд важных вопросов. Будет продолжена практика поддержки за счет средств краевого бюджета производителей животноводческой продукции. Это позволит в ближайшей перспективе увеличить объемы производства и создаст условия для увеличения поголовья животных и птицы, - прокомментировал принятие документа спикер ЗСК Юрий Бурлачко.