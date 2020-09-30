«Все в чёрном дыму»: на Кубани небо покрылось чёрной пеленой из-за сжигания рисовой соломы

Рисовая солома горит в Красноармейском районе Кубани Фото: Артём ГНАТЕНКО

Небо в Красноармейском районе Кубани заволокло дымом из-за подожженной рисовой соломы на местных полях. Водители машин жалуются, что из-за этого резко снизилась видимость на трассах.

Для Кубани эта проблема весьма типична. Основная причина поджигания соломы на рисовых полях-экономическая. Дело в том, что на сбор, укладку в мешки и вывоз таких остатков тратится в разы больше средств, чем на сбор самого урожая.

Местные жители годами жалуются на загрязнение воздуха в различные инстанция, но действенной альтернативы сжиганию остатков рисовых стеблей не существует.

Некоторые мелкие хозяйства в Америке и Азии пользуются методом измельчения соломы, но этот способ слишком дорого обходится для крупных хозяйств с большими площадями посевов, как на Кубани.