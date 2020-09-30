ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 2,3 млн рублей

ВТБ Лизинг и General Motors предлагают специальные условия для приобретения автомобилей марок Cadillac и Chevrolet в лизинг. Выгода может составить до 2 330 000 рублей. Акция распространяется на автомобили, которые будут переданы клиентам до конца года.

Наибольшие скидки, до 2,3 млн рублей, клиенты могут получить при покупке в лизинг автомобилей Cadillac Escalade и Escalade ESV. На модели Escalade XT5 и XT6 выгода может составить до 200 тыс. рублей. Машины Chevrolet Tahoe доступны с экономией до 700 тыс. рублей, а Chevrolet Traverse - до 100 тысяч.

«ВТБ Лизинг является надежным партнером Дженерал Моторс Авто и стабильно наращивает объемы продаж Cadillac и Chevrolet на российском рынке. По итогам 2019 года мы вошли в число лидеров по продажам этих марок в лизинг, увеличив объемы реализации в 1,5 раза. Мы рады предложить своим клиентам новые выгодные условия по приобретению ряда моделей, которые позволяют получить значительную экономию», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг.

«Мы уверены, что покупка автомобиля в лизинг предоставляет клиентам ряд преимуществ, самым важным из которых является возможность долгосрочной аренды автомобиля на привлекательных условиях», – прокомментировала Александра Горбачева, менеджер по работе с ключевыми клиентами Дженерал Моторс Авто.

Приобретение автомобилей в лизинг также дает предпринимателям возможность получить выгоду через снижение налоговой нагрузки: за счет сокращения налога на прибыль и возмещения НДС. Покупка доступна по продукту «Экспресс лизинг», который не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. Срок оформления документов по сделке в ВТБ Лизинг — от одного дня. Размер аванса — от 10% стоимости машины.