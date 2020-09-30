Рязанские десантники совершат 60-километровый марш-бросок в Краснодарском крае

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30 сентября более 500 курсантов выпускного курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) прибыли на аэродром «Крымск» в Краснодарском крае.

Будущим офицерам-десантникам предстоит продемонстрировать незаурядную физподготовку.

- Курсанты совершат двухдневный пеший переход в горной местности, протяженностью около 60 километров, в рамках которого не только курсанты, но и их командиры подразделений смогут совершенствовать свою маршевую втянутость. Через 2 дня ожидается их прибытие в базовый лагерь на полигоне «Раевский» под Новороссийском,- сообщает пресс-служба РВВДКУ.

Во время горного выхода отрабатываются действия при управлении подразделениями и огнем подразделений в различных видах боя и ориентирования в горно-лесистой местности, отработать навыки при организации взаимодействия и наведения ударов артиллерии и авиации.