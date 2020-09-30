Дальнейшее развитие виноградарства и виноделия на Кубани определит новый краевой закон

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Он был разработан в связи с принятием в декабре прошлого года соответствующего федерального закона, призванного создать условия для дальнейшего развития отрасли, обеспечить производство качественного отечественного продукта и защитить покупателей от подделок.

На территории региона с 1998 года действовал свой «винодельческий» закон. В апреле 2020-го кубанский парламент признал его утратившим силу.

В документе пропишут новые меры по господдержке, обозначат направления, по которым отрасль будет развиваться в дальнейшем. Все это отразят в соответствующей государственной программе Краснодарского края для ее последующего финансирования.

Закон предполагает повышение конкурентоспособности местной продукции виноградарства, популяризацию кубанского вина, развитие производства сортов местной селекции и самой отрасли на научной основе. Документом также определяются формы участия саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов в крае в формировании и реализации региональной политики. Отдельными пунктами прописаны положения о коллекциях винодельческой продукции, которая находится в собственности Краснодарского края.

В своем комментарии председатель Законодательного Собрания отметил, что принимаемый нормативный правовой акт определяет основы государственной политики в области виноградарства и виноделия, а также полномочия государственной и муниципальной власти.

- В перечне ключевых направлений госполитики законопроект обозначил повышение качества продукции. Это должно стать нашей главной целью. Продукция краевых производителей конкурентоспособна на мировом уровне. Не так давно заключено соглашение о поставках кубанского вина в Финляндию. Это знаменательное событие, ведь конкуренция с виноделами Европы - очень жесткая. Чтобы войти на европейский рынок, нам ни в коем случае нельзя снижать планку. Надо постоянно работать над повышением престижа кубанского виноделия, - сказал Юрий Бурлачко.