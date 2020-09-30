На Кубани увеличат размер соцвыплаты на организацию сельских усадеб

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Одним из рассмотренных на сессии вопросов стали поправки в уже действующий закон о сельских усадьбах в малых населенных пунктах на территории Краснодарского края. Изменения предполагают введение новых правил получения людьми соцвыплат на организацию своего жилья и хозяйств в сельской местности.

Нормативным правовым актом предлагается установить порядок организации сельских усадеб. Получить на это социальную выплату за счет средств регионального бюджета сможет любой гражданин РФ, проживающий в Краснодарском крае не менее пяти лет. До четырех миллионов рублей будет увеличена и сама сумма выплаты. Сейчас она составляет три миллиона.

Деньги расходуются на строительство жилого дома. Его расчетная стоимость определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей различной численности и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Краснодарского края.

В своем комментарии губернатор Кубани отметил, что соцвыплаты на поддержку сельских усадеб являются принципиально важным для региона вопросом.

- Это продиктовано условиями жизни на селе. Ранее социальные выплаты производились у нас на конкурсной основе. Сегодня мы можем позволить осуществлять соцвыплаты без проведения конкурса, - сказал Вениамин Кондратьев

Спикер ЗСК, в свою очередь, подчеркнул - сельские усадьбы являются теми составляющими, которые будут увеличивать и зерновое производство, и выпуск животноводческой продукции.

- Краснодарский край занимает третье место по плотности населения в Российской Федерации, и, тем не менее, у нас немало пустующих территорий. Там есть земельные площади, возможность жить и зарабатывать. Эти места нуждаются в трудолюбивых людях, и мы будем за счет средств краевого бюджета стимулировать их заселение, - обозначил свою точку зрения Юрий Бурлачко.