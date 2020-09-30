В Краснодаре сформирован общественный совет по озеленению города

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре 30 сентября состоялось первое заседание общественного совета по озеленению города. В его состав входят общественники, архитекторы, научные сотрудники, и работники мэрии.

Таким образом власти города стремятся привлечь к решению вопросов озеленения как можно больше представителей заинтересованных сторон.

— Цель этого совета — обеспечить общественный контроль охраны зелёных насаждений и проработать модель развития зеленого каркаса Краснодара, — рассказал директор МКУ «Центр озеленения и экологии» Денис Самойлов.

На первом заседании принято решение о формировании нескольких рабочих групп по направлениям деятельности.

За два месяца — с 15 октября по 15 декабря в Краснодаре планируется высадить около полутора тысяч новых деревьев. Они появятся на основных улицах города — Красной, Октябрьской, Ставропольской, Северной и Красных Партизан.