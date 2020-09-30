Фото: пресс-службы администрации края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности. Принять такое решение главу региона побудила эпидообстановка. Чтобы не допустить ухудшение ситуации по заболеваемости коронавирусом, было принято решение оставить ограничения в силе.

- Опасная инфекция подтвердилась у 13987 кубанцев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен достиг 246,4, - сообщили в пресс-службе администрации региона. - 10519 больных выздоровели, 278 - умерли.

Напомним, что документ прежде всего требует соблюдение масочного режима, в том числе и в общественном транспорте. Запрещено проведение деловых мероприятий, в которых участвуют более 100 человек. Сохраняется запрет на проведение офлайн развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий.

Жителям старше 65 лет, а также гражданам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями предписывается соблюдать режим самоизоляции.

Так что все ранее действующие запреты сохраняются еше на две недели - до 16 октября.