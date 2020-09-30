Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Стали известны составы команд на ответный матч Лиги Чемпионов ПАОК – Краснодар 30 сентября. По итогам встречи определится обладатель путевки в групповой этап турнира.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», российской команде достаточно не проиграть грекам, чтобы впервые в истории пройти дальше.

За «Краснодар» не сыграют Ари и Вандерсон, зато в основе появились Александр Мартынович, Юрий Газинский и Даниил Уткин, в полном порядке шведский нападающий Маркус Берг.

Состав ПАОК: Ж. Живкович (В), Ингасон, Варела, Эль-Каддури, Пелкас, Дзолис, А. Живкович, Креспо, Шваб, Яннулис, Михаилидис

Состав «Краснодара»: Сафонов (В), Мартынович, Кайо, Рамирес, Петров, Вильена, Газинский, Уткин, Кабелла, Классон, Берг.

Матч ПАОК – Краснодар начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.