Фанаты ПАОК устроили огненное шоу перед игрой с «Краснодаром» и сняли все на видео

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Перед началом решающего матча Лиги Чемпионов ПАОК – Краснодар фанаты греческой команды устроили невероятное огненное шоу. Тысячи людей вышли на улицы города Салоники, чтобы поддержать свою команду и зажгли фаеры, громко скандируя и распевая песни.

Больше всего людей собралось у гостиницы, откуда команда выехала на матч.

Матч ПАОК – Краснодар по решению УЕФА пройдет без зрителей, однако спокойной ночь в Греции точно не будет. У обеих команд есть шанс впервые в истории пройти в групповой этап Лиги Чемпионов. Пока преимущество у «Краснодара» - 2:1 после первого матча.

Матч ПАОК - Краснодар состоится 30 сентября. Начало в 22:00 по московскому времени.