Спасатели Кубани отправились в Ростовскую область, чтобы помочь с тушением природных пожаров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю командирована в Ростовскую область. Это сделано с целью - оказать помощь в тушении природных пожаров в соседнем регионе. - В Ростовскую область из Краснодарского края выдвинулась колонна в составе порядка 100 человек личного состава и 17 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань»в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнил, что на месте будет работать оперативная группа под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по государственной противопожарной службе Андрея Потахова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что из-за пожара в Большом Утрише возбудили уголовное дело.