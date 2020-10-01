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Игорь Смольников прокомментировал итог матча «Краснодар» - ПАОК

Автор голевой передачи рассказал о том, что творилось в раздевалке
Артём ГНАТЕНКОАртём ГНАТЕНКО
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Краснодар обыграл ПАОК в Греции

Краснодар обыграл ПАОК в Греции

Фото: REUTERS

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников поделился эмоциями после исторической победы над ПАОКом в Греции. Именно он стал автором передачи, после которой случился автогол Михаилидиса.

- Я хотел Бергу отдать, но он в свои ворота забил, - откровенно сказал Смольников.

Ответный матч в Греции завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Впервые в истории «быки» сыграют в групповом этапе Лиги Чемпионов.

- Эмоции неописуемые, все рады, тренер поблагодарил и сказал, что мы сделали хорошую работу. Мы вышли, чтобы отдать все силы ради победы, сыграть так, чтобы не было стыдно, - заявил Игорь Смольников.

ФК «Краснодар»