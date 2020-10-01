Мурад Мусаев высказался после исторической победы над ПАОК в Греции

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев Фото: ФК Андрей ШРАМКО/Краснодар

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после победного матча над ПАОК в Греции. Эта победа дала «горожанам» путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.

- Было много эмоций в раздевалке, танцы, потом поговорили с игроками. Мы испытывали большие трудности с составом: у Петрова и Берга были проблемы, Классон играет без замен после 14 месяцев травмы. Это футбол, нужно уметь терпеть и добиваться побед в таких матчах. Мы показали, что у нас есть команда, есть характер и мы сделали этот шаг, - сказал Мурад Мусаев в эфире МатчТВ.

Тренер отметил, что команда сделала выводы из первого матча и поставила второго опорного полузащитника Вильену для борьбы с диагоналями. Эта тактика сработала.

- Важно было сыграть организованно, акцент на оборону, конечно же делали, - подчеркнул Мусаев.