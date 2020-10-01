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Матвей Сафонов прокомментировал итог матча ПАОК – «Краснодар»

Победу он посвящает болельщикам
Артём ГНАТЕНКОАртём ГНАТЕНКО
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Матвей Сафонов - вратарь ФК Краснодар

Матвей Сафонов - вратарь ФК Краснодар

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в эфире МатчТВ рассказал, кому посвящает победу над ПАОКом в Лиге Чемпионов. Впервые в истории «быки» пробились в групповой этап турнира.

- В раздевалке была буря эмоций, сейчас они уже подутихли. Все орали, у меня даже голос немного подсел. Болельщики и мы все очень хотели этого и, наконец, добились своей цели. Хочу поздравить всех, победу посвящаем болельщикам, Сергею Николаевичу [Галицкому] и всем нашим близким, - сказал после матча с ПАОК вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

ФК «Краснодар»