После выхода «Краснодара» в Лигу Чемпионов Сергей Галицкий опубликовал в Твиттере всего один знак

Сергей Галицкий Фото: ФК Краснодар

Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий отреагировал на историческую победу своей команды над ПАОКом в Греции, которая дала «быкам» путевку в Лигу Чемпионов.

Он опубликовал в твиттере обычный перевернутый эмодзи и собрал в комментариях множество сообщений с поздравлениями.

Твит года от Сергея Галицкого

Сергей Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. В 2014-м году команда впервые пробилась в Лигу Европы, а в 2019-м году добралась до раунда плей-офф Лиги Чемпионов, но не смогла пройти греческий «Олимпиакос».

В сезоне 2020/21 «Краснодар» впервые сыграет групповом этапе Лиги Чемпионов.