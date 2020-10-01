Названа сумма, которую получит «Краснодар» за выход в групповой этап Лиги Чемпионов

Краснодар ждут солидные призовые в Лиге Чемпионов Фото: REUTERS

«Краснодар» получит около 25 млн евро за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. «Горожане» впервые в истории пробились в основной турнир, благодаря двум победам над греческим ПАОКом.

Все 32 клуба, вышедшие в групповой этап Лиги Чемпионов, получат по 15,25 млн евро. Кроме того, часть призовых распределят между среди участников турнира, в зависимости от их места в рейтинге УЕФА. «Краснодар» претендует на 10 долей по 1,1 млн евро каждая.

Сумма призовых российского клуба за выступление в Лиге Чемпионов может быть еще больше. За каждую победу команды получают бонус 2,7 млн евро, за ничью – 0,9 млн. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 млн евро.

- Сегодня Краснодар заработал примерно 25 млн евро. И конкретно в этом смысле очень уместно слово «заслужили». Потому что «Краснодар» строился основательно, потрачены килограммы денег, а это первый такой крутой финансовый приход. И это средства, которые в нашу российскую лигу пришли и будут потрачены на развитие, - прокомментировал победу выход «Краснодара» журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале.