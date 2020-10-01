«Локомотив-Кубань» одержал победу в первом матче Еврокубка

Фото: @lokobasket

В краевом центре на стадионе «Баскет-холл» прошла первая евокубковая встреча сезона 2020-2021 года. Баскетбольный клуб из Краснодара «Локомотив-Кубань» обыграл бельгийский «Антверп Джайантс» со счетом 89:72.

- Парни одерживают вторую победу подряд на домашней площадке! #Локосемья, ваша поддержка – это нечто! Спасибо и с победой! – сообщается на официальной странице клуба в Instagram.

Напомним, что «Локомотив-Кубань» свой первый матч сезона уже сыграл в Единой лиге ВТБ. На новом паркете родного «Баскет-Холла» «красно-зеленые» обыграли «Зелена Гуру» из Польши – 83:76.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в прошлом сезоне соперник «Локо» «Антверп» принимал участие в Лиге Чемпионов FIBA и выиграл Кубок Бельгии.