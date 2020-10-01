В Новороссийске врачи достали из пищевода малыша две монеты

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Родители привезли трехлетнего малыша в Приемное отделение Городской больницы №1 города Новороссийска. Взрослые объяснили, что несколько часов назад ребенок давился неизвестным предметом, в итоге проглотил его.

- С помощью R-рафии медики выяснили, что в пищеводе ребенка находятся две монеты номиналами 2 рубля и рубль. Было принято решение экстренной гастроскопии, - сообщили представители городской больницы №1.

Врачи пояснили, что если инородный предмет задержится в пищеводе на сутки, то это может привести к разрушению тканей, либо к нарушению кровоснабжения и образованию пролежней.

- Операция проходила эндоскопически под наркозом и длилась не более 10 минут, - добавили медики.

В настоящее время малыш чувствует себя хорошо и выписан домой. В стационаре он пробыл двое суток.