В Кущевской больнице обновили кардиологическое отделение

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В Кущевской ЦРБ завершили реконструкцию кардиологического отделения. В ближайшее время в кабинетах установят новое оборудование.

- В районную больницу поступит рентгеновская ангиографическая система стоимостью более 47 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В этом году больница также уже получила универсальную систему ультразвуковой визуализации и два аппарата искусственной вентиляции легких общей стоимостью более 9 миллионов рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что инфекционное отделение горбольницы Геленджика в июне начали приводить в порядок. Закончить ремонт планируют к 2021 году, на это потратят 90 миллионов рублей из краевой казны.