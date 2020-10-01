В трех городах Кубани в общественном транспорте можно ездить со скидкой 5 рублей

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все, у кого есть бесконтактные карты "Мир", с 1 октября до 31 декабря могут ездить в городском транспорте Краснодара со скидкой. Сэкономить на проезде можно в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт.

- С картой "Мир" за разовый проезд учитывается скидка в размере 5 рублей, - сообщили создатели платежной системы.

Стоит отметить, что со скидками также можно ездить в Лабинске и станице Тбилисской, а также в городе Волгодонске Ростовской области.

- В Краснодарском крае выпущено около 2,6 миллионов карт «Мир». Возможность выгодной оплаты проезда мы реализуем в городах региона уже не первый раз и надеемся, что сейчас она позволит не только сэкономить деньги, но и обезопасит за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями, - комментирует директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте.

*Возможность оплаты со скидкой в общественном транспорте действует на большинстве маршрутов г. Краснодара, кроме №4, №36, №47, №65, №121А, №182А, №183А (перевозчик ООО «СВП»)