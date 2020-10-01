На Кубани неплательщику алиментов назначили обязательные работы

42-летний мужчина отец является гражданином Республики Камерун. В Приморско-Ахтарске он несколько месяцев не платил алименты на содержание своих детей. Суд за неисполнение обязанностей назначил обязательные работы.

- Мужчине назначено 25 часов обязательных работ. Также его привлекли к административной ответственности, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина является трудоспособным и не имеел уважительных причин, объясняющих невыплату алиментов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что житель Новороссийска полтора года не выплачивал алименты. Задолженность превысила 100 тысяч рублей. Но мужчина не собирался устраиваться на работу. Неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя неплательщик попросту игнорировал. В отношении мужчины завели дело и арестовали на 10 суток.