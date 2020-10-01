Бывший вице-мэр Краснодара возглавил краевой департамент по делам казачества

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Алексей Горбенко покинул свой пост заместителя главы краевого центра. С 1 октября он возглавил департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края.

- Горбенко в декабре 2019 года был избран атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества. В городской администрации с конца декабря 2019 года до 29 сентября 2020 года курировал управление по делам казачества и военнослужащих, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Ранее Алексей Горбенко был командиром Краснодарского Специального отряда быстрого реагирования. Участник боевых действий. Имеет более 20 ведомственных наград и знаков отличия.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Кубани поменял руководителей краевых департаментов. В органах исполнительной власти Краснодарского края сменился ряд руководителей - кресла в департаментах сменили пять руководителей из 26.