Семь участков дорог в Краснодаре ремонтируют досрочно

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Семь дорог из списка 2021 года в Краснодаре отремонтируют уже в этом году. Некоторые работы подходят к завершению.

- На улицах Адыгейская Набережная от Майкопской до Чехова, Захарова от Постовой до моста через реку Кубань, а также Химзаводской от Береговой до Индустриальной ремонтные работы на дороге находятся на завершающей стадии. На всех участках осталось нанести разметку и установить дорожные знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

До конца декабря этого года ремонт будет идти на улице Песчаной от проезда Песчаного до Станкостроительной, на улице Чкалова от Северной до Гоголя, на улице Гимназической от Кубанской Набережной до Красной, а также на улице Постовой от Суворова до Октябрьской.

Стоить отметить, что на улице Захарова еще будут вестись работы до конца октября.