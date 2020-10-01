Василий Швец официально стал мэром Анапы

Фото: anapa-official.ru

1 октября в городе-курорте состоялась депутатская сессия. На ней утвердили кандидатуру Василия Швец на должность мэра Анапы.

- Депутаты проголосовали единогласно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку 20 июля. После чего из-за проблем с самостроями в Анапе создали специальную комиссию, которую возглавил, будучи в тот момент вице-губернатором, Василий Швец. Спустя две недели глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ему стать исполняющим обязанности мэра Анапы, а в дальнейшем – возглавить город.

- Василий Александрович две недели проработал во главе комиссии в Анапе, погрузился в проблемы градостроительства и жизнедеятельности курорта. Кроме того, уже более трех лет курирует отрасль курортов, он понимает, что нужно гостям и жителям города, - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Напомним, что с ноябре 2015 года Василий Швец руководил департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани. А в сентябре 2017 года стал заместителем губернатора Краснодарского края. С 1 октября 2020 года - мэр Анапы.