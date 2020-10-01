Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 1 октября увеличилось на 96

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На Кубани количество заболевших коронавирусной инфекцией не снижается. Общее число инфицированных превысило 14 тысяч человек. По последним данным на 1 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердилось 96 новых случаев заражения COVID-19.

- В Краснодаре заболело 45 человек, в Новороссийске – 10, в Сочи и Туапсе – по 5. В Темрюкском и Тихорецком районах – по 5 заразившихся. В Тимашевском – 4, в Горячем Ключе – 3, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По два случая новой инфекции выявлено в Белореченском, Славянском и Брюховецком районах. По одному зараженному зафиксировано в Апшеронском, Красноармейском, Усть-Лабинском, Новокубанском и Кореновском районах, в Армавире и в Геленджике.

В региональном оперштабе обратили внимание, что в краевом центре среди заболевших почти половина детей. Инфекцию подхватил 21 ребенок от 2 до 17 лет.

В настоящее время 31 больной в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.