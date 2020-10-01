В Сочи открылся Инновационный центр раннего физического развития

Фото центра "Активные дети"

В городе-курорте открылся новый центр раннего развития «Активные дети». Этот проект создавался при поддержке Олимпийского комитета и региональной Федерации художественной гимнастики.

- Центр рассчитан на детей в возрасте от двух до семи лет. Здесь могут заниматься художественной и спортивной гимнастикой, а также игровыми видами спорта 300 малышей. В учреждении предусмотрен целевой набор. Сюда, например, могут бесплатно взять талантливого ребенка, который имеет предпосылки к высоким достижениям в спорте, - сообщили «КП» - Кубань» создатели проекта.

Центр «Активные дети» позволит гармонично и профессионально подготовить детей к серьезным физическим нагрузкам и упражнениям. Это место может стать стартовой позицией для большого пути к спортивным достижениям и, конечно, здоровому образу жизни.

- В новом образовательном учреждении, созданном для развития детей от двух лет, установлены современные технические средства для занятий, а обучение проводят выдающиеся педагоги по передовым методикам. В центре работают профессиональные тренеры: мастера и кандидаты в мастера спорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города Сочи. .

Стоит отметить, что руководителем центра является действующий Чемпион мира по спортивной аэробике, мастер спорта России международного класса Василий Козырев.

Фото центра "Активные дети"

На торжественном открытии центра «Активные дети» приветствия и пожелания воспитанникам передали многие спортсмены и деятели культуры страны, в том числе и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

- Важно, чтобы в России, гигантской спортивной державе, не искоренили представления о жизненных ценностях. Я за то, чтобы культура и спорт шли вместе рука об руку. Чтобы детям с ранних лет прививались и здоровый образ жизни, и культура. Надеюсь, педагоги центра «Активные дети» этому поспособствуют, - сказал худрук.