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В Сочи открылся Инновационный центр раннего физического развития

В нем смогут заниматься малыши до семи лет
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото центра "Активные дети"

Фото центра "Активные дети"

В городе-курорте открылся новый центр раннего развития «Активные дети». Этот проект создавался при поддержке Олимпийского комитета и региональной Федерации художественной гимнастики.

- Центр рассчитан на детей в возрасте от двух до семи лет. Здесь могут заниматься художественной и спортивной гимнастикой, а также игровыми видами спорта 300 малышей. В учреждении предусмотрен целевой набор. Сюда, например, могут бесплатно взять талантливого ребенка, который имеет предпосылки к высоким достижениям в спорте, - сообщили «КП» - Кубань» создатели проекта.

Центр «Активные дети» позволит гармонично и профессионально подготовить детей к серьезным физическим нагрузкам и упражнениям. Это место может стать стартовой позицией для большого пути к спортивным достижениям и, конечно, здоровому образу жизни.

- В новом образовательном учреждении, созданном для развития детей от двух лет, установлены современные технические средства для занятий, а обучение проводят выдающиеся педагоги по передовым методикам. В центре работают профессиональные тренеры: мастера и кандидаты в мастера спорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города Сочи. .

Стоит отметить, что руководителем центра является действующий Чемпион мира по спортивной аэробике, мастер спорта России международного класса Василий Козырев.

Фото центра "Активные дети"

Фото центра "Активные дети"

На торжественном открытии центра «Активные дети» приветствия и пожелания воспитанникам передали многие спортсмены и деятели культуры страны, в том числе и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

- Важно, чтобы в России, гигантской спортивной державе, не искоренили представления о жизненных ценностях. Я за то, чтобы культура и спорт шли вместе рука об руку. Чтобы детям с ранних лет прививались и здоровый образ жизни, и культура. Надеюсь, педагоги центра «Активные дети» этому поспособствуют, - сказал худрук.