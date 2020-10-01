В Краснодаре «Газель» врезалась в троллейбус, два человека пострадали

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В краевом центре утро 1 октября началось с аварии на улице Седина. Здесь столкнулись «Газель» и троллейбус. ДТП произошло около 8:00.

По предварительным данным, фургон не уступил дорогу общественному транспорту. «Газелью» управлял 39-летний водитель. Он госпитализирован с места аварии. Травмы получил и водитель троллейбуса.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару. - В отношении виновника аварии будет назначено административное расследование.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре в аварию попал новый троллейбус. В него влетел автомобиль каршеринга.