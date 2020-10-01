Александр Бубнов высказался после победы «Краснодара» над ПАОК в Лиге Чемпионов

"Краснодар" дважды обыграл ПАОК со счетом 2:1 Фото: REUTERS

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался после победы «Краснодара» над ПАОК в Греции со счетом 2:1, которая дала «быкам» историческую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.

- Не сказал бы, что «Краснодар» сознательно отошел от своего стиля. Скорее гости подстроились под ситуацию, требовавшую, в первую очередь, надежной обороны. «Краснодар» выстроил насыщенную оборону и перекрыл все зоны, упростив игру, - приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru

Специалист рассказал, что игра была напряженной, и греки могли забить первыми, однако исход встречи закономерен.

- В целом ПАОК не имел столь весомого преимущества, чтобы говорить о несправедливом результате, - отметил Бубнов.

Эксперт назвал участие трех российских клубов на групповом этапе Лиги чемпионов значимым событием.

- О перспективах «Краснодара» говорить пока рано. Считаю, им по силам побиться со всеми соперниками и приобрести полезный опыт в дебютном розыгрыше, - сказал Александр Бубнов.