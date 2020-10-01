В Сочи 1 октября вновь ожидают ливни и сильный ветер

В Сочи испортится погода Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В Сочи местные власти , со ссылкой на данные МЧС, 1 октября распространили экстренное предупреждение об ухудшении погоды на курорте.

- С 18:00 1 октября и в течение суток в Сочи ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра с переходом на юго-западный, порывы могут достигать до 15 м/с. Местами синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы. Волнение моря - 4 балла,- сообщает мэрия.

Жителям и туристам в Сочи настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в море, и не оставлять свои машины под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.