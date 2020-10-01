Так выглядит счастье: «Краснодар» опубликовал видео из победной раздевалки после матча с ПАОК

"Краснодар" шумно отметил победу над ПАОК Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над ПАОК в Лиге Чемпионов, которая подарила команде путевку в групповой этап турнира.

Футболисты отдали все силы на поле, но смогли как следует отпраздновать победу. Крикип «Давай-давай! Бамос! Хорош!» - игроки подбадривали друг друга. А Реми Кабелла достал колонку и включил трек, под который игроки устроили танцы.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поблагодарил парней за игру, отметив их характер и командную игру.

- Пропустили, но быстро забили второй. Это и есть команда! – сказал тренер.

Концовка его речи утонула в радостном гуле.