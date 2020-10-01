В Краснодаре женщину обвинили в покушении на убийство мужа

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В Краснодаре 68-летняя жительница стала фигуранткой уголовного дела. Она обвиняется в покушении на убийство 58-летнего супруга (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Семья жила в квартире на улице Сормовской.

По данным следствия, вечером 13 сентября муж и жена поссорились на бытовой почве.

В ответ на оскорбления мужчины, обвиняемая нанесла ему не менее двух ударов ножом в грудь. Ее супруга успели спасти врачи.

- В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения - домашний арест. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнила, что назначена судебно-медицинская экспертиза.