Парламентарии Кубани оценили развитие дополнительного образования детей в регионе

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Депутаты ЗСК на сессии приняли постановление, касающееся развития дополнительного образования детей в Краснодарском крае по отрасли образования.

По словам исполняющей обязанности министра образования, науки и молодежной политики края Елены Воробьевой, в системе образования Кубани функционируют 240 муниципальных и 7 государственных организаций дополнительного образования. Они предоставляют образовательные услуги по шести направлениям: техническому, естественно-научному, физкультурно-спортивному, художественному, туристско-краеведческому, социально-педагогическому. Кроме этого, развивается сеть частных организаций дополнительного образования.

В объединениях, кружках и секциях организаций дополнительного образования обучается свыше 333 тыс. детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, около 260 тыс. обучающихся получают дополнительное образование в общеобразовательных организациях, свыше 61 тыс. детей – в дошкольных образовательных организациях.

В принятом постановлении отмечен ряд проблемных вопросов, касающихся обеспечения доступности дополнительного образования, обновления его содержания и ресурсной базы учреждений. В постановлении также предлагаются рекомендации, направленные на развитие и совершенствование системы дополнительного образования детей в регионе в сфере образования.

Руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что почти ¾ кубанских детей, которые имеют возможность получать дополнительное образование, это прекрасный показатель.

- Может детские увлечения им и не пригодятся впоследствии, но зато они сохранят в своих воспоминаниях радость творчества, занятия искусством, спортом. И вырастут, в конечном счете, не узкими специалистами, а гармонично развитой личностью. Поэтому нам необходимо совершенствовать систему учреждений дополнительного образования, чтобы у каждого ребенка в крае возможность расширить круг интересов, – считает спикер ЗСК Юрий Бурлачко.