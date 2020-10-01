На пленарном заседании депутаты Кубани обсудили итоги реализации закона о рыболовстве

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В течение года рабочая группа комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма проводила выездные заседания на крупнейших рыбоводческих объектах края с участием представителей регионального Минсельхоза, муниципалитетов, а также отраслевиков.

Добыча водных биоресурсов на Кубани в 2019 году сократилась вдвое по сравнению с 2015м. Причиной уменьшения вылова стало общее снижение запасов основных промысловых объектов, таких как хамса, бычки, шпрот и так далее. Также этому способствовали низкий уровень организации промысла и увеличение потребности отрасли сельского хозяйства в водных ресурсах. А это, в свою очередь, вызывает рост нагрузки на естественные экосистемы водных объектов, негативно влияя в целом на рыбный промысел.

Депутаты выступили с предложением в рамках национального проекта «Экология» разработать отдельный федеральный проект, направленный на восстановление и улучшение экологического состояния водных объектов. В нем, по мнению парламентариев, должна быть предусмотрена научная проработка мер по восстановлению и экологической реабилитации водохозяйственного комплекса региона. В целях сохранения высокой биопродуктивности необходимы также механическая расчистка водных объектов, выкос растительности на нерестилищах промысловых рыб и биологическая мелиорация лиманов.

- Рыболовство – одна из важнейших подотраслей кубанского АПК, в рационе жителей края рыба всегда была одним из главных блюд. И мы должны сделать все возможное, чтобы так было и впредь, - прокомментировал контрольное постановление председатель Заксобрания Юрий Бурлачко.

Также спикер добавил, что проблема рыболовства и сохранения биоресурсов носит комплексный характер, и решать ее надо на основе системного подхода.