На Кубани летом отдохнуло 27 тысяч детей Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском каре летом отдохнуло порядка 27 тысяч детей. В их числе - 21 тысяч школьников региона и 6 тысяч из разных российских городов.

– Для нас, как для региона, в котором ежегодно летом отдыхает более 650 тысяч детей, стояла задача провести оздоровительную кампанию максимально безопасно, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - И нам это удалось.

По его словам губернатора, пандемия коронавируса внесла коррективы во все курортные направления, в том числе и в детский отдых. Но бюджет этой важной сферы был сохранен – более 2 млрд рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в детские лагеря Краснодарского края приехали отдыхать дети с севера страны.