На Кубани летом отдохнуло 27 тысяч детей
Фото: Юлия БАРАНОВА
В Краснодарском каре летом отдохнуло порядка 27 тысяч детей. В их числе - 21 тысяч школьников региона и 6 тысяч из разных российских городов.
– Для нас, как для региона, в котором ежегодно летом отдыхает более 650 тысяч детей, стояла задача провести оздоровительную кампанию максимально безопасно, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - И нам это удалось.
По его словам губернатора, пандемия коронавируса внесла коррективы во все курортные направления, в том числе и в детский отдых. Но бюджет этой важной сферы был сохранен – более 2 млрд рублей.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в детские лагеря Краснодарского края приехали отдыхать дети с севера страны.