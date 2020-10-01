В Краснодаре завершено строительство крупного долгостроя на более чем 200 квартир

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Региональный департамент по надзору в строительной сфере выдал заключение о соответствии 6 литера ЖК «Валентина» на более чем 200 квартир в Краснодаре на улице Дзержинского. ЖК должны были построить еще 6 лет назад, но застройщик не сумел выполнить свои обязательства.

В апреле прошлого года власти края решили выделить из краевого бюджета 1,5 млрд рублей на завершение пяти крупных долгостроев в краевом центре.

- Четыре из них уже введены в эксплуатацию и заселены. ЖК «Валентина» в самое ближайшее время тоже начнут заселять законные собственники жилья, которые ждали свои квартиры более шести лет, – рассказал первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Работы, которые возобновились в ноябре 2019 года, смогла завершить компания «Каркас-Строй».

– Строители справились четко и профессионально. Скоро ЖК «Валентина» будет введен в эксплуатацию. Затем, после прохождения ряда необходимых юридических процедур, собственники 208 квартир получат долгожданные ключи, – подчеркнул Алексеенко.