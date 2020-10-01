На Кубани власти рассчитывают сохранить высокую загрузку курортов до конца года Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае сохранить высокую загрузку курортов Кубани позволит продление программы кэшбэка.

– Решение продлить программу кэшбэка для нашего региона особенно важно. Мы рассчитываем, что, в том числе за счет программы кэшбека, поток туристов останется на высоком уровне, – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, на побережье Черного моря в начале октября здравницы заполнены на 70 % номерного фонда, на Азовском – на 66 %. С начала года край посетили уже более 9,5 млн гостей.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что программа кэшбэка за туры по России продлена до 10 января 2021 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кэшбэк нам в помощь: в Краснодарском крае спрогнозировали рост турпотока как до пандемии.