Погорельцам из дома на улице Российской в Краснодаре начали перечислять компенсации

Фото мэрии Краснодара

Пострадавшим во время крупного пожара 13 сентября жителям ЖК по улице Российской в Краснодаре уже перечисляют компенсации из городского бюджета.

-10 тыс. руб. выплачивают в качестве единовременной материальной помощи, по 50 тыс. руб. — при частичной утрате предметов первой необходимости, по 100 тыс. руб. — при полной утрате имущества,- сообщает мэрия Краснодара.

Деньги уже отправлены на счета 63 жителей горевшего дома, на счет они будут зачислены в самое ближайшее время. Перед начислением компенсационных выплат городская комиссия проверила состояние 370 квартир дома.

На данный момент властями города приняты 182 заявления: от погорельцев, проживающих сейчас в гостиницах «Кавказ» и «Москва».