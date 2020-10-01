Директор лесничества на Кубани незаконно спилил 25 ценных дубов

Фото ГУ МВД по краю

В ходе рейда в лесном массиве оперативники ОЭБ и ПК ОМВД России по Северскому району Кубани обнаружили 25 незаконно спиленных и подготовленных к продаже дубов в Убинском лесничестве.

Как выяснилось, ценные деревья ,безо всякого на то разрешения спилил 53-летний житель Адыгеи - директор местного лесозаготовительного предприятия. Для реализации он тщательно подготовил более 35 кубометров ценной древесины. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 5,6 млн. рублей.

- ОМВД России по Северскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.