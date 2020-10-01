Перед судом в Сочи предстанет автохам за оскорбление инспектора ДПС

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Следственным отделом СК по Адлерскому району Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего москвича, обвиняемого в публичном оскорблении инспектора ДПС при исполнении им должностных обязанностей (ст.319 УК РФ).

Как ранее сообщала «Комсомолка», 7 августа 2020 года инспектор от дежурного получил указание задержать задержания черный «Мерседес», водитель которого грубо нарушал ПДД и игнорировал требования ГИБДД остановиться.

Около 19 часов иномарка была остановлена полицейским на улице Ленина.

При этом водитель «Мерседеса» повел себя весьма нагло - он отказался показать документы, и принялся оскорблять инспектора в присутствии посторонних, за что и был задержан.

Как позже выяснилось, подобным образом он вел себя далеко не впервые. В Москве за ним числится более десятка неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу,- сообщает СУ СК по краю.