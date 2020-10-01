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Экономика

ВТБ отменил первый взнос по ипотеке для клиентов с маткапиталом

ВТБ упростил оформление ипотеки для заемщиков с материнским капиталом, отменив для них обязательное требование к размеру первоначального взноса
Иван Егоров
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Обычно при использовании материнского (семейного) капитала для первоначального взноса клиенту необходимо дождаться перечисления средств из Пенсионного фонда России, чтобы приобрести жилье. ВТБ готов сразу до 100% осуществить расчет с продавцом или застройщиком из кредитных средств, а сумма материнского (семейного) капитала после его получения будет направлена в счет погашения кредита.

Предложение доступно для покупки жилья на первичном или вторичном рынке при условии, что клиент имеет право на получение материнского капитала в размере не менее 10% от стоимости приобретаемого объекта. Если сумма капитала ниже, разницу необходимо внести за счет собственных средств.

«Мы стремимся к тому, чтобы ипотека была максимально доступной для всех клиентских сегментов. Понятно, что семьям с детьми порой сложно оформить кредит из-за определённых требований к стартовым накоплениям. Поэтому мы решили убрать для них этот барьер и зачесть в качестве первого взноса средства маткапитала. Новое предложение будет особенно актуально для жителей регионов, где сумма маткапитала составляет как раз от 10-15% стоимости жилья», — комментирует Михаил Сероштан, вице-президент ВТБ, начальник управления «Ипотечное кредитование».

В этом году ВТБ уже выдал около 5 тысяч кредитов с использованием маткапитала, и по оценке банка, возможность взять ипотеку без первого взноса увеличит спрос на жилищные кредиты.

В апреле 2020 года ВТБ упростил порядок использования материнского капитала для ипотеки. Соответствующее заявление сейчас можно подать в отделении банка только по паспорту и СНИЛС, без предварительного сбора документов: банк сам обменяется необходимыми сведениями с Пенсионным фондом России.