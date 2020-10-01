Более 230 фермерских хозяйств на Кубани получили господдержку за 5 лет

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За пять последних лет на Кубани лет более 230 фермерских хозяйства на начальном этапе работы получили господдержку. Об этом рассказал губернатор в ходе круглого стола на «Кубанской ярмарке» в Краснодаре 1 октября.

-Я всегда считал, что фермерство-это опора и подушка безопасности агропромышленного комплекса края. Поэтому мы делаем все, чтобы фермеры чувствовали себя на рынке уверенно, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

На эти цели регион стал каждый год направлять около 1,8 млрд рублей, а 5 лет назад эта сумма была почти впятеро меньшей.

Начинающим фермерам компенсируют до 90% затрат на приобретение земли, сельхозживотных, техники. Предусмотрены и гранты до 30 млн рублей на строительство и модернизацию ферм. Начинающим кооперативам также субсидируется 90% затрат на технику и оборудование для сельхозпереработки.

До 3 млн рублей выделяетсяна установку систем орошения, приобретение саженцев для садов.

- Со следующего года планируем предусмотреть гранты и на закупку оборудования для фруктохранилищ. Кроме того, вчера на ЗСК депутаты поддержали нашу инициативу изменить подход к выдаче соцвыплат – до 4 млн рублей на создание усадеб в малых селах. Теперь эта мера поддержки будет предоставляться без конкурса и станет доступна для ЛПХ. Все это для того, чтобы село развивалось, крепло и люди не уезжали со своей земли, – отметил губернатор.

Сейчас в крае работают более 14 тысяч фермерских хозяйств. Их доля в общем производстве продукции постоянно растет. Наприер,теперь фермеры производят почти треть всего молока и пшеницы, и почти четверть мяса.