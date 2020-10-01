Международный фестиваль бега ROSA RUN пройдет на “Роза Хутор”

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В программе пятого, юбилейного, фестиваля - забеги и разнообразные активности: «вертикальный километр», командный квест, карнавал, горный трейл, конкурсы для болельщиков, лекторий, баттлы, мастер-классы, ярмарка спортивных товаров и тематические вечеринки каждый день. Ожидается, что в этом году фестиваль соберет около 3 тысяч человек - любителей бега и профессиональных спортсменов из разных городов России.

Как отмечает директор Фестиваля бега ROSA RUN Андрей Кавун:

"Фестиваль ROSA RUN стал уже традицией для многих бегунов, которые приезжают на "Роза Хутор". В этом году мы проводим мероприятие в октябре и ожидаем еще больше участников, ведь в программе не только “фановые” забеги для всей семьи, но и трейлы по красивейшим горным трассам, в осенних красках. Нас всех - и участников, и организаторов - ждут новые впечатления после долгого периода ограничений.”

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

В 2020 году тема фестиваля - супергерои. Участникам предстоит открыть в себе суперсилу бега, показать свои суперспособности на дистанции. А на карнавале - пробежать в образе любимого супергероя. За лучшие костюмы будут присуждаться призы. Каждый участник получает одну трофейную фестивальную футболку и возможность собрать коллекцию медалей за участие во всех днях. На период проведения фестиваля участники и их болельщики получат скидку на проживание в отелях "Роза Хутор", бесплатные ски-пассы до Горной Олимпийской деревни, а также смогут воспользоваться специальными тарифами, действующими в ресторанах, на экскурсиях и активностях курорта.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Спортивная программа 15 октября 2020 ROSA PEAK Длина: 6,5 км Набор высоты: до 1150 м

“Вертикальный километр” для бегунов, скайраннеров и трейлраннеров. Забег на вершину горы Роза Пик по живописному маршруту “из весны в зиму”. Зеленая травка и Мать-и-Мачеха сменятся снежными сугробами. Эти виды ты не забудешь никогда!

Разрешены треккинговые палки. Участие с 16 лет.

Для допуска к старту необходимо оформить справку и страховку. Подробнее на www.rosarun.ru

16 октября 2020 ROSA QUEST Длина: до 10 км

Командный забег с заданиями. Пройти их все поможет взаимовыручка, скорость ног и смекалка. Команды собираются случайным образом при выдаче стартового пакета. Можно собрать свою команду. Участие с 16 лет.

17 октября 2020 ROSA CARNIVAL Длина: 2,1 км

Ежегодный красочный карнавал на “Роза Хутор”! Яркие костюмы, ошеломительные образы и самые смелые фантазии на яву. Беги, иди, ползи, лети или скачи вприпрыжку. Здесь можно все! В 2020 году dress-code - superheroes! А самые крутые костюмы будут отмечены призами.

Участие с 0 лет до бесконечности.

18 октября 2020 ROSA GREEN TRAIL & ROSA RED TRAIL

Покори горнолыжные трассы снизу вверх на своих двоих! Выбери нужный уровень сложности - green или red. Испытай себя на уникальном трейловом забеге!

ROSA GREEN TRAIL

Длина: 8 км

Набор высоты: до 542 м

Зеленая горнолыжная трасса предназначена для новичков. Но какой она будет для бегуна, который отправится покорять ее снизу вверх?

Регистрируйся и узнай это!

Треккинговые палки разрешены. Участие с 16 лет.

Для допуска к старту необходимо оформить справку и страховку. Подробнее на www.rosarun.ru

ROSA RED TRAIL Длина: 26 км Набор высоты: до 860 м

Красная трасса - для продвинутых горнолыжников. Ее отличают более крутые спуски, сложные маршруты и большая протяженность. Тебе предстоит узнать, что такое красная трасса для трейлраннера. Горы зовут!

Треккинговые палки разрешены. Участие с 18 лет.

Для допуска к старту необходимо оформить справку и страховку. Подробнее на www.rosarun.ru

Проведи самую красивую осень на бегу в горах!

Регистрация на ROSA RUN - на www.rosarun.ru.