ФСБ на Кубани выявила мошеннические схемы заработка на ремонте дороги Краснодар-Новороссийск

Фото Маковеевой Светланы

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена мошенническая схема незаконного обналичивания денежных средств сотрудниками проектно-строительной компании из Краснодара.

Как следует из сообщения УФСБ по краю, сотрудники компании причастны к изготовлению и сбыту поддельных платежных документов, которые предоставлялись в ряд банков для перечисления денег транзитом за фактически не оказанные услуги по фиктивным договорам аренды техники.

- В частности, установлено, что злоумышленники изготовили и передали в банковские кредитные организации платежные поручения за фактически не выполненные работы и услуги по обеспечению госконтракта в рамках Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по капремонту дороги Краснодар-Новороссийск. Сумма незаконно переведённых денежных средств в коммерческие организации за фактически не выполненные работы составляет более 50 млн рублей,- сообщает УФСБ по краю.

По установленным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК России (Неправомерный оборот средств платежей)

Следствие по делу продолжается.