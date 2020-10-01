На Кубани умерли еще четыре пациента с коронавирусом

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68-летний мужчина из Армавира был госпитализирован в городскую инфекционную больницу в тяжелом состоянии и высокой температурой. Тест на COVID 19 подтвердил наличие инфекции в организме. Спасти медикам его не удалось.

65-летняя жительница Сочи поступила в стационар больницу с подтвержденным положительным тестом на коронавирус . Подключение в ИВД не смогло ей помочь.

В больнице в Тихорецке умер 79-летний житель Кавказского района, перед этим подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких.

52-летний житель Славянска-на-Кубани заболел в начале сентября и был доставлен в больницу в Красноармейском районе. Его состояние ухудшалось, и пациента подключили к ИВЛ. Тем не менее мужчина умер.

-Всего в регионе с начала пандемии скончались 282 пациента с COVID-19,- сообщает региональный Минздрав