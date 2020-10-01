2 октября в Краснодарском крае проверят системы оповещения населения

Фото министерства по ГО и ЧС КК

2 октября с 10 до 12 часов в городах и сельских муниципалитетах региона проведут комплексную проверку систем оповещения населения.

– По сигналу сирен нужно включить любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов. На приемниках проводного радиовещания – включить первую программу «Радио России», на приемниках эфирного вещания – канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение властей, – рассказали в министерстве ГО и ЧС края.

В крае расположены более 1600 систем региональной системы оповещения, и почти 500 подобных устройств на местах.